Life is Strange Before the Storm si mostra nel trailer di lancio per la Gamescom

ha pubblicato il trailer di lancio direalizzato appositamente per la Gamescom: il video si concentra sulla storia del gioco e mostra una serie di nuovi personaggi e ambientazioni.

Life is Strange Before the Storm è ambientato ad Arcadia Bay tre anni prima degli eventi della prima serie, e vede come protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima, estremamente popolare e destinata al successo. Quando la vita di Rachel viene improvvisamente stravolta da un segreto della sua famiglia, questa nuova amicizia sarà ciò che darà forza a entrambe per sconfiggere i propri demoni.

Il gioco sarà disponibile in prova alla Gamescom di Colonia. Il primo dei tre episodi di Life is Strange Before the Storm, intitolato "Svegliati", uscirà il 31 agosto 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.