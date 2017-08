Life is Strange Before the Storm: Square Enix promuove un evento benefico

ha annunciato un'iniziativa benefica dedicata a, prequel dell'acclamata avventura grafica sviluppata dasu

"Your Friend, Me" è una campagna atta a celebrare l'importanza dell'amicizia, ed invita i fan di Life is Strange Before the Storm a realizzare e condividere una breve video lettera che descrive l'impatto che un'amicizia ha avuto sulla sua vita. Per ogni filmato pubblicato con l'hashtag #LifeisStrange e #YourFriendMe, il publisher giapponese donerà 5 $ a The Jed Foundation fino a un massimo di 25.000 $.

The Jed Foundation (JED) è un'organizzazione no profit che si prefigge come obbiettivo la prevenzione del suicidio giovanile. Life is Strange Before the Storm uscirà il 31 agosto 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.