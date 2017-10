Life is Strange Before the Storm: teaser trailer per il secondo episodio

ha pubblicato su Youtube un breve teaser trailer per, il secondo episodio della mini-serie prequel che ci racconta la storia di Chloe e Rachel Amber.

Apprendiamo inoltre leggendo la descrizione del filmato, che nella giornata di domani verrà pubblicata una versione estesa del trailer che ci offrirà uno sguardo più approfondito al nuovo capitolo della serie. Ricordiamo che ieri gli sviluppatori hanno affermato che il lancio Life is Strange Before the Storm Episodio 2 non è molto lontano e, secondo alcune voci di corridoio, debutterà entro la fine del mese. In attesa di saperne di più, rimandiamo alla recensione dell'Episodio 1, intitolato Svegliati!