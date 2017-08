Life is Strange Before the Storm: un trailer per i contenuti della Deluxe Edition

ha pubblicato un nuovo trailer per, mostrando i contenuti bonus che verranno inclusi nellainsieme ai tre episodi dell'avventura. Il video è stato riportato in cima alla notizia.

Il contenuto più interessante è sicuramente l'episodio bonus "Addio", in cui si vestiranno i panni di una versione giovanile di Max Caulfield, la protagonista dell'avventura originale, approfondendo ulteriormente il rapporto di amicizia con Chloe.

Tra gli altri contenuti troviamo la nuova modalità "Compilation", in cui si potrà creare la propria playlist personale della colonna sonora ufficiale di Life is Strange, ascoltandola mentre si guarda un filmato di gioco, e un pacchetto esclusivo di costumi per Chloe (Cerva punk, Omino hot dog e Illuminati) a cui possiamo dare un'occhiata nel trailer.

Ricordiamo che il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm uscirà il 31 Agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.