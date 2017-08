Life is Strange Before the Storm: Video Anteprima del prequel di Life is Strange

Annunciato durante lo scorso E3 di Los Angeles,promette di approfondire la storia di, già protagoniste del capostipite della serie episodica ideata dache tanto successo è riuscito a raccogliere fra giocatori e critica.

Il titolo, questa volta curato da Deck Nine Games (Dontnod è attualmente impegnata sul seguito diretto della serie), si presenta come un prequel delle avventure narrate nel capitolo originale. In questa nuova storia torneremo ad Arcadia Bay per impersonare Chloe: tramite lei seguiremo quella che sembra essere una solida e avvincente trama, nel mentre saremo nuovamente chiamati a prendere importanti decisioni che determineranno il sentiero narrativo che intraprenderemo.

Il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 31 agosto.