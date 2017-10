Life is Strange Before The Storm: Video Recensione del secondo episodio (Il Mondo Nuovo)

Con, Deck Nine mette in scena una bellissima pièce teatrale videoludica, della quale noi siamo i registi: un palco su cui si avvicendano attori e drammaturghi, e dove prende forma uno spettacolo d'impressionante potenza emotiva...

Il leitmotive de Il Mondo Nuovo è la forza salvifica della “recitazione”: la finzione scenica diventa così metafora della maschera sociale che tutti noi, giorno per giorno, siamo costretti ad indossare.

Le protagoniste trovano invece il coraggio di liberarsi dai ruoli che gli altri hanno scelto per loro, scardinando le logiche previste dal “copione” ed esprimendo in totale autonomia le proprie emozioni. Onirico, delicato e triste, eppure al contempo pieno di speranza, il secondo e penultimo capitolo della miniserie Before The Storm è un piccolo prodigio di scrittura, un perfetto prologo all'ultimo, e potenzialmente formidabile, atto della trilogia.

Se prima dell'uscita di Svegliati non sentivamo l'assoluta esigenza di questo prequel, adesso non riusciamo più a farne a meno: è come se l'opera di Deck Nine fosse divenuta un tassello imprescindibile dell'universo narrativo di Life is Strange. Senza attendere che cali definitivamente il sipario, insomma, noi abbiamo già dato il via ad un concerto di scroscianti applausi.