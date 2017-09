è un prequel prezioso e potente che riesce a ritagliarsi un proprio spazio all’interno della serie principale. Con questo primo episodio, il teamdimostra di aver interiorizzato alla perfezione la lezione di Dontnod, confezionando un'avventura dal sapore al contempo familiare ed originale.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Life is Strange Before the Storm Episodio 1, ricordandovi che la miniserie Square-Enix sarà composta da tre episodi, il secondo uscirà a fine anno mentre il terzo e ultimo è atteso per l'inizio del 2018.