Light Tracer: un nuovo puzzle platformer in uscita a settembre su PlayStation VR

Nella giornata di oggi,ha annunciato che, puzzle platformer sviluppato dai ragazzi di, sarà disponibile su PlayStation VR nel corso del mese di settembre.

Nel titolo vestiremo i panni di una principessa che scalerà una sorta di torre di Babele per riuscire infine a salvare la sua gente. Grazie ai suoi poteri magici e alla sua staffa della Luce, la principessa potrà costruirsi di volta in volta un sentiero sicuro da percorrere, così da avanzare sempre più nel suo ostico viaggio. Il gioco includerà inoltre delle boss battle, in cui abilità e prontezza di riflessi giocheranno un ruolo fondamentale.

Light Tracer sarà pubblicato per PlayStation VR durante il mese di settembre. In cima all'articolo potete dare uno sguardo ad un nuovo trailer pubblicato oggi da Oasis Games.