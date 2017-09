Lightfield uscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 settembre

Gli sviluppatori dihanno annunciato che il racing game futuristicouscirà su PlayStation 4 e Xbox One il 26 settembre 2017 al prezzo di 29,99 euro. Per l'occasione, è stato pubblicato un nuovo trailer per il gioco a cui potete dare uno sguardo in cima alla notizia.

Pur prendendo a piene mani da F-Zero e Wipeout, Lightfield propone un gameplay frenetico e originale, concedendo una libertà di guida onnidirezionale ai giocatori, che saranno in grado di sfruttare tutte le costruzioni e le pareti dei circuiti per sfrecciare sulle corsie più veloci.

Il titolo è giocabile in solitaria, online, o in multiplayer locale fino a quattro giocatori. Le gare nei variopinti ed eccentrici tracciati saranno accompagnate dai brani del compositore elettronico Zanshin.