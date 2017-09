Lightning arriva in Mobius Final Fantasy

e Yoshinori Kitase hanno svelato che Lightning sarà la prima Ultimate Hero di. La carta Ultimate Hero rafforza il personaggio principale e lo trasforma: il suo aspetto in HD, la sua voce e il suo Ultimate Attack diventano infatti quelli di, protagonista di

I fan scopriranno inoltre una storia inedita di Final Fantasy XIII e altri fantastici aggiornamenti e miglioramenti di gioco. La collaborazione avrà inizio il 5 settembre e includerà:

Un nuovo sistema che rinnova i combattimenti: la nuova regione Lightning Resurrection introduce una nuova meccanica di combattimento che permette ai giocatori di sbloccare dei paradigmi per ottenere degli effetti potentissimi in battaglia.

Hope e Snow, i nuovi Legend Job Summon: i giocatori potranno ottenere Hope (Hope's Guide) e Snow. I giocatori che evocheranno questi personaggi con successo riceveranno anche un companion a tema Lightning.

Nuovi bonus di Final Fantasy XIII: i giocatori potranno ottenere delle ricompense uniche, come l’arma Blazefire Saber, una Ability Card esclusiva di Lightning e un Lightning Stamp semplicemente effettuando l’accesso al gioco.

Il 15 settembre Hope e Snow lasceranno il loro posto a Lightning (Knight of Etro) e Noel (Last Hunter), i nuovi Legend Job Summon. I fan più appassionati potranno provare la Lightning Resurrection Region, Part 2, in cui troveranno altri contenuti originali e ulteriori miglioramenti per le loro carte di Final Fantasy XIII.

La nuova carta Supreme Ragnarok FFXIII sarà inoltre disponibile per un periodo limitato. Questa carta è in grado di scatenare una mossa potentissima e sbalorditiva che attacca i nemici dieci volte in rapida successione. Infine, un nuovo Ranking Event avrà inizio il 23 settembre, in cui i giocatori potranno combattere tra di loro per salire in classifica usando i nuovi paradigmi Lightning Resurrection per intensificare la loro esperienza di gioco.