Lightning è il personaggio femminile di Final Fantasy più popolare in Giappone

Nonostante la trilogia dinon abbia riscosso un grandissimo successo in Occidente, in Giappone le cose sono andate diversamente, tanto cheè stata recentemente eletta come protagonista femminile dell'universo di Final Fantasy più amata dai giocatori nipponici.

E' questo l'esito di un sondaggio svolto in Giappone su un campione di giocatori di sesso maschile e femminile di ogni età. Lightning occupa la prima posizione della classifica, seguita (in quest'ordine) da Yuna, Tifa, Serah Farron e Oerba Dia Vanille. Cosa ne pensate dei risultati di questo sondaggio? Siete d'accordo con l'esito finale?