ha sempre goduto di una grande popolarità e nel corso degli anni vari personaggi della serie sono comparsi nelle pubblicità rivolte al mercato asiatico. Il tredicesimo capitolo è sempre stato uno dei più gettonati fra le agenzie pubblicitarie, come dimostra l'ultima campagna pubblicitaria cinese della Nissan.

Nello spot in questione sono infatti presenti Lightning e Snow. Il filmato non si limita a mostrare i due personaggi all'interno dell'auto, ma riproduce anche una breve scena tratta dal gioco. Cosa ne pensate di questa scelta? Ricordiamo che in passato l'eroina della trilogia di Final Fantasy XIII ha posato come modella per Louis Vuitton in svariate occasioni.