Limbic Entertainment sigla una partnership con 505 Games

ha siglato una partnership con, studio di sviluppo che ha realizzato, in collaborazione con Ubisoft, la serie Might & Magic e il più recente Tropico 6.ha acquisito i diritti mondiali di pubblicazione del prossimo titolo survival/sandbox di Limbic non ancora annunciato.

Questa partnership con Limbic Entertainment fa seguito all’accordo, recentemente siglato da 505 Games con Paul Neurath e Warren Spector di OtherSide Entertainment per la pubblicazione del videogioco Underworld Ascendant, il sequel next-gen del leggendario franchise Underworld.



"Siamo costantemente alla ricerca di nuovi partner in grado di realizzare prodotti unici e interessanti per arricchire e diversificare il nostro portfolio di titoli indie. Questo nuovo progetto di Limbic Entertainment è esattamente quello stavamo cercando" ha affermato Tim Woodley, SVP of global brand and marketing di 505 Games. "Il team di Limbic si appresta a raggiungere nuove vette nel genere online-multiplayer survival rinnovando le classiche meccaniche dei giochi basati sull’evoluzione del personaggio. Non vediamo l’ora di pubblicare questo nuovo titolo in tutto il mondo."



Guidata dai veterani del settore Stephan Winter e Alexander Frey, Limbic Entertainment è stata fondata nel 2002 e ha sviluppato oltre 60 giochi che sono stati pubblicati in più di una dozzina di paesi.



“Il nostro team è felice di essere al lavoro su questa nuova IP, siamo davvero soddisfatti della libertà creativa che ci viene concessa dal nostro partner 505 Games” ha affermato Stephan Winter, CEO di Limbic Entertainment. “505 si sta creando una grande reputazione nel settore come partner/publisher ed eravamo certi, fin dall’inizio, che fosse l’azienda giusta con cui imbarcarsi in questo nuovo progetto innovativo che vuole rompere tutte le classiche limitazioni dei titoli survival. Siamo convinti che questa nuova IP verrà molto apprezzata dalla community dei videogiocatori e non vediamo l’ora di condividere con i fan maggiori informazioni”.



Limbic Entertainment è attualmente al lavoro su questo nuovo videogioco e desidera portare a 40 il numero di sviluppatori impegnati in questo progetto.