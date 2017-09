Il primo episodio diè ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows: il prequel di(sviluppato da) è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale, come dimostrano i voti delle prime recensioni.

Tra i giudizi arrivati fino ad ora segnaliamo quelli di Hardcore Gamer (4.5/5), Twinfinite (4.5/5), Push Square (8/10), GameInformer USA (8/10), CGMagazine (8/10) e God is a Geek (7/10). Nel momento in cui scriviamo non è ancora presente la media voto su Metacritic.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione del primo episodio di Life is Strange Before the Storm, intitolato Svegliati.