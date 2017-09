Come ricorderete, nei giorni scorsi sè parlato dell'impossibilità di sbloccare il trofeo di platino (o i 1.000 punti G) diin mancanza dell'episodio bonus "", incluso comee contenuto extra nella Collector's Edition.è intervenuta sull'argomento per chiarire la situazione.

Deck Nine Games aveva già rivelato come in realtà il problema è dovuto un bug relativo alla sincronizzazione dei trofei e degli obiettivi, il publisher ha confermato che lo studio è al lavoro per ripristinare la situazione e una patch correttiva arriverà in contemporanea con il lancio del secondo episodio, intitolato Brave New World.

Life is Strange Before the Storm Episodio 1 (Svegliati) è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione.