Little Big Planet 3: arrivano i costumi di Horizon Zero Dawn

Per festeggiare il lancio di, un set di costumi dedicato al gioco farà il suo debutto in. Sackgirl e Sackboy assumeranno quindi l'aspetto di Aloy e Rust, mentre OddSock e Swoop si trasformeranno nel Cervavito e nell'Avistempesta.

Le quattro skin possono essere acquistate in bundle al prezzo di 5.99 euro oppure singolarmente al costo di 1.99 euro. Ricordiamo che avete ancora pochi giorni per scaricare gratuitamente Little Big Planet 3, a patto di essere membri Playstation Plus. Il titolo di Sumo Digital, infatti, fa parte della Instant Game Collection del mese di febbraio, assieme a Not a Hero.