Little Big Planet 3: in arrivo il pack risorse di Little Nightmares

La settimana prossima uscirà un nuovo pack risorse didedicato a: il pacchetto includerà cinque materiali, tre luci, nuovi oggetti e nuovi costumi tratti dal gioco di

Ricordiamo che gli sviluppatori di Little Nightmares, i Tarsier Studios, avevano contribuito allo sviluppo di Little Big Planet negli anni passati: come omaggio di questa collaborazione, sul Playstation Store è disponibile un costume da Tarsio gratuito che può essere scaicato da tutti i giocatori di Little Big Planet 3. Il nuovo pack risorse di Little Nightmares includerà 5 materiali, 3 luci, 9 oggetti, 7 decorazioni, 18 adesivi e 4 costumi che potremo utilizzare per creare nuovi livelli.

