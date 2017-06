Little Nightmares: annunciata l'espansione Secrets of the Maw

ha annunciato, l'Expansion Pass diconterrà 3 nuovi capitoli che raccontano un’avventura parallela. A partire da oggi, L'Expansion Pass e la Complete Edition, che include il gioco di base e l’espansione, potranno essere acquistati su Steam, GOG, PlayStation Network e Xbox Store.

Svela tutti i segreti di Le Fauci nei panni di Il Fuggiasco, un altro prigioniero in cerca di una via d’uscita da questo luogo di tremende sciagure. Durante il suo viaggio, Il Fuggiasco esplorerà le zone nascoste di Le Fauci in 3 diversi capitoli: Le Profondità, Il Nascondiglio e un’altra area nascosta di Le Fauci, offrendo un approccio diverso alle avventure di Six, ma anche nuove sfide da superare.



Nel primo capitolo Le Profondità, che verrà pubblicato a Luglio, Il Fuggiasco dovrà esplorare un sotterraneo allagato e deteriorato nel quale dovrà cercare di sfuggire a una minaccia insidiosa che si annida sott’acqua. A novembre, i giocatori potranno visitare il Nascondiglio, un’area meccanizzata dove vivono i Nomini. Il terzo e ultimo capitolo verrà rilasciato a gennaio e deciderà il destino del Fuggiasco.



Little Nightmares è disponibile in formato digitale e fisico per PlayStation 4, Xbox One, e per PC su Steam e GOG.com. L’Expansion Pass di Secrets of The Maw può essere preordinato su Steam, GOG, PlayStation Network e Xbox Store. La Complete Edition include il gioco di base e L'Expansion Pass può essere preordinata anch’essa sulle stesse piattaforme. Tutti i contenuti futuri di Little Nightmares Secrets of The Maw saranno accessibili nel gioco una volta disponibili.