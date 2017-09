Little Nightmares Complete Edition arriverà nei negozi ad ottobre

hanno da poco annunciato l'arrivo diin formato retail per PS4 e Xbox One. La confezione includerà, oltre a una copia del gioco, il season pass che permette di scaricare i tre capitoli aggiuntivi di, che raccontano una storia parallela a quella di Six.

Al momento, è stato pubblicato solo il primo DLC di Little Nightmares, intitolato "The Depths", mentre i successivi due arriveranno rispettivamente nel mese di Novembre e Gennaio. Il prezzo di Little Nightmares Complete Edition sarà di $29.99 al lancio, e uscirà il prossimo 27 ottobre.

In apertura potete trovare il trailer pubblicato da Bandai Namco in occasione dell'annuncio, che contiene i giudizi di varie testate videoludiche internazionali su Little Nightmares.