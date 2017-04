ha oggi condiviso maggiori dettagli su, soffermandosi in particolare sulla versione PlayStation 4 Pro del platform sviluppato dain arrivo sul mercato il prossimo 28 aprile.

Mentre su PlayStation 4 standard girerà a 1080p e 30FPS, su PlayStation 4 Pro Little Nightmares presenta una risoluzione nativa di 1620p (upscalati in 4K) ed un framerate target di 60FPS (come riferito da WccfTech, per il 70% del tempo il framerate si attesterà sui 60FPS stabili, mentre per il restante 30% potrebbe oscillare tra i 50FPS e i 60FPS).

Little Nightmares uscirà il 28 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che è anche in arrivo il fumetto basato sul titolo.