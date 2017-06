Little Nightmares: il DLC Secrets of the Maw appare su Steam e PlayStation Store

Nei giorni scorsi,aveva anticipato un possibile arrivo di un DLC di, nelle scorse ore il contenuto aggiuntivo "" ha fatto la sua comparsa su Steam e PlayStation Store.

Su Steam è possibile acquistare una Complete Edition (29.99 euro) che include il gioco completo e l'espansione mentre il solo Expansion Pass è disponibile sul PlayStation Store al prezzo di 9,99 euro. Questa la descrizione riportata sul PSN: "Hai adorato Little Nightmares? Svela tutti i segreti di Le Fauci in un'avventura parallela dove giocherai nei panni di Il Fuggiasco, un altro prigioniero in cerca di una via di fuga da questo luogo di tremende sciagure. Durante il suo viaggio, Il Fuggiasco esplorerà Le Profondità, Il Nascondiglio e un'altra area nascosta di Le Fauci, offrendoti un approccio diverso alle avventure di Six, ma anche nuove sfide da superare. Ottieni subito Little Nightmares I segreti di Le Fauci e affronta queste nuove avventure appena saranno rese disponibili. Se acquisti Little Nightmares I segreti di Le Fauci, avrai accesso a tutti i contenuti futuri che fanno parte di questo pass appena saranno resi disponibili nel gioco."

Al momento, la data di uscita del DLC I Segreti di Le Fauci non è stata resa nota, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di Bandai Namco.