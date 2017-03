Little Nightmares è entrato in fase gold

Tramite un messaggio pubblicato sul suo account Twitter, lo sviluppatore Tarsier Studios ha annunciato che Little Nightmares è ufficialmente entrato in fase gold. Il titolo, pubblicato da Bandai Namco, uscirà il 28 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 19,99 $.

Little Nightmares è già disponibile per il pre-order nelle edizioni standard e speciale. Quest'ultima, denominata Six, sarà prodotta in tiratura limitata, e conterrà una action figure, un set di adesivi e un poster. Ordinando il gioco in anticipo si otterranno delle maschere aggiuntive e la colonna sonora in digitale.

Little Nightmares è atteso il 28 aprile su PC, Xbox One e PlayStation 4; per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra Video Anteprima.