Little Nightmares: un platform dalle atmosfere cupe e malinconiche - Video Recensione

non è solo un platform game caratterizzato da, ma è anche un gioco che nasconde una narrazione ermetica e complessa.

Dal punto di vista del gameplay, il gioco segue le orme di congeneri come Limbo ed Inside, ma lo fa senza risultare derivativo, soprattutto grazie all'efficace lavoro creativo svolto del team di sviluppo. Purtroppo, però, la produzione fatica a saziare del tutto la curiosità dell’utente, a causa di una progressione poco stimolante e non sufficientemente impegnativa. Little Nightmares, insomma, è un puzzle-platform dotato di enormi potenzialità, una nuova, affascinante IP che speriamo possa raggiungere in futuro una piena maturità artistica e ludica.