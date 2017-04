Little Nightmares, Prey e PlayerUnknown's Battlegrounds giocati oggi su Twitch

Torna l'appuntamento con i live gameplay di Everyeye.it: per la giornata di oggi (giovedì 27 aprile 2017) sono in programma tre diverse trasmissioni dedicate a. Di seguito, tutti i dettagli.

A partire dalle 16:00 giocheremo in diretta con Little Nightmares mentre alle 17:00 mostreremo i contenuti della demo di Prey, disponibile da oggi su Xbox One e PlayStation 4 Alle 21:00, invece, RapiDNade giocherà con PlayerUnknown's Battlegrounds.

Vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.it per non perdere neanche una trasmissione, registrandovi riceverete una notifica prima dell'inizio di ogni diretta. L'iscrizione inoltre è necessaria per interagire con la community e la redazione.