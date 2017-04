Little Nightmares: i primi voti della stampa internazionale sono positivi

In attesa che il 28 aprile faccia il suo debutto, ecco che spuntano già in rete le prime recensioni di, il platform dalle cupe atmosfere sviluppato dae pubblicato da

Fra i primi voti assegnati dalle testate internazionali troviamo quelli di Polygon (8.5/10) e Attack of the Fanboy (3.5/5). Il gioco è descritto da Eurogamer.net come "un potente contributo al fiorente genere dei platform filosofici", mentre RPS lo definisce come "grottesco ma non disgustoso, con un ritmo di gioco ben studiato al posto di shock e jumpscare".

Seppur non abbia raggiunto voti eccellenti, sembrerebbe proprio che Little Nightmares sia un prodotto ben riuscito. Il titolo, di cui potete trovare sulle nostre pagine un'esaustiva recensione, arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 28 aprile. Ricordiamo che completando una demo interattiva, otterrete un DLC gratuito da utilizzare in-game.