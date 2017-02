Little Nightmares si mostra in oltre sette minuti di gameplay e screenshot

Il publisherha pubblicato oggi un nuovo video gameplay della durata di oltre sette minuti per, avventura platform dai toni burnoniani, accompagnato da una serie di screenshot e immagini tratti dal gioco, per mostrarne le meccaniche e le cupe ambientazioni.

Il filmato, che potete trovare in apertura, ci mostra come procedere per superare i livelli del gioco: il gameplay sembra essere basato soprattutto sulla risoluzione di enigmi e sull'esplorazione, al fine di ritrovare oggetti utili per proseguire e aprire delle porte, controllando ogni angolo delle stanze, talvolta anche al buio.



Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Little Nightmares sarà disponibile a partire dal prossimo 28 aprile su PC, PS4 e Xbox One in formato digitale, mentre è prevista la vendita di una speciale edizione limitata, chiamata "Six Edition", che include la versione scatolata del gioco, insieme ad una statuetta e altri gadget a tema. Per ulteriori dettagli e informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra anteprima.