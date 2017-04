Little Nightmares si mostra nel trailer di lancio

: Per celebrare il lancio dipubblicano il trailer di lancio del gioco con protagonista la raffinata Lady, la proprietaria delle Fauci e maggiore minaccia per la sopravvivenza di Six.

Riuscirai a salvare la bambina con l’impermeabile giallo dalla sua stretta sorveglianza? Little Nightmares sarà disponibile da domani in Italia in versione retail (in digitale da venerdì 28 aprile) per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e GOG.com. Chi ha prenotato il gioco, riceverà le maschere Sacco da spaventapasseri e Teiera rovesciata. Gli utenti PS4 e PC otterranno anche la colonna sonora originale in formato digitale, un tema esclusivo per PS4 o uno sfondo per PC con protagonista il Custode.

La versione pacchettizzata standard include la colonna sonora originale composta da Tobias Lilja di Tarsier Studios mentre la Six Edition include una statuina da 10 cm di Six intrappolata in una confezione simile a una gabbia, che contiene anche la colonna sonora originale, un poster A3 esclusivo, un set di adesivi e un fumetto.