Little Witch Academia Chamber of Time: disponibile lo story trailer in italiano

ha pubblicato lo story trailer con sottotitoli in italiano di, il nuovo gioco ispirato all'omonima serie anime trasmessa su Netflix che mescola le meccaniche dei Jrpg d'azione con quelle dei picchiaduro a scorrimento.

Il gioco ci vede vestire i panni di Atsuko "Akko" Kagari, una normale ragazza che decide di iscriversi alla Luna Nova Magical Academy, una prestigiosa scuola per aspiranti streghe. Qui la vita di Akko cambierà per sempre, grazie soprattutto alle nuove amiche che prenderanno parte alla sua straordinaria avventura. Il trailer riportato in cima getta uno sguardo sulla premessa narrativa del titolo.

Ricordiamo che Little Witch Academia Chamber of Time uscirà nel corso del 2018 su PlayStation 4 e Steam. Sulle nostre pagine potete vedere il gioco in azione in alcune scene di gameplay.