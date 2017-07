Little Witch Academia Chamber of Time si mostra in nuove sequenze di gameplay

ha tenuto recentemente un livestream dedicato a, nuovo progetto basato sull'omonima serie manga e anime.

Durante la lunga trasmissione (visibile in apertura della notizia) è stata confermata la presenza di Costanze Albrechtsberger, Jasminka Antonenko e Amanda O'Neill, inoltre sono state mostrate nuove sequenze di gameplay. Nelllo specifico:

Dal minuto 2:48:37 a 2:54:50 - Dungeon

Dal minuto 2:56:08 a 3:00:53 - Personaggi

Dal minuto 3:01:54 a 3:06:09 - Gameplay

Little Witch Academia Chamber of Time uscirà a novembre in Giappone e arriverà in Occidente nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PC (via Steam).