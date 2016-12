In arrivo un nuovo attacco DDoS da parte di Lizard Squad?

Difficilmente i videogiocatori si saranno dimenticati delle festività natalizie del 2014 passate offline a causa dell'attacco DDoS per mano del noto gruppo di hacker. A quanto pare, c'è il rischio che la storia si ripeta nuovamente quest'anno.

Mr D3AD LizardSquad, un presunto membro di Lizard Squad, ha postato degli insistenti messaggi sul proprio profilo Twitter, anticipando che il prossimo attacco che il team sta progettando arriverà molto "presto". Al momento, sono già stati riscontrati dei problemi su Steam, ma la piattaforma digitale ha da poco ripreso a funzionare correttamente. PlayStation Network e Xbox Live non hanno invece segnalato alcun problema di funzionamento per ora.

Sony, Microsoft e Valve sono quindi avvisate. Speriamo che non ricapiti la spiacevole vicenda accaduta nel 2014, che per forza di cose andò a rovinare, almeno in parte, il Natale di molti appassionati.