Lo stealth game Laika 2.0 sarà presente a Svilupparty 2017

Ideato dai ragazzi diè uno stealth game con elementi platform e puzzle in cui bisogna risolvere enigmi e superare ostacoli e nemici. Il gioco, che si propone come l'evoluzione dell' omonimo progetto lanciato dall'Unione Sovietica del 1957, sarà presente a

Laika 2.0 è un gioco in 2D con vista laterale caratterizzato da elementi platform, stealth e puzzle. Laika è una scimmia modificata geneticamente per diventare una super spia del KGB. Questa è l’evoluzione dell’originale progetto Laika (la cagnetta), che era molto più profondo rispetto al semplice “mandare una cagnetta nello spazio”.



Il giocatore controllerà questa scimmietta e dovrà portare a termine le missioni passando attraverso trappole e enigmi. In apertura potete dare uno sguardo ad un gameplay trailer di Laika 2.0. Per maggiori informazioni vi invitiamo a seguire la pagina Facebook del gioco, che intanto è già sbarcato su Steam Greenlight. Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, è previsto dal 19 al 21 maggio.