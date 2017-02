Lo streamer americano Poshybrid è morto dopo 22 ore di diretta

Lo streamer(vero nome) è morto alla fine della scorsa settimana nel corso di una maratona in diretta che andava avanti ormai da ben 22 ore, realizzata per raccogliere fondi a favore della fondazione

Secondo quanto riportato da Kotaku, dopo 22 ore di live, Brian ha deciso di concedersi una breve pausa ma non è più tornato in diretta, poichè deceduto nel frattempo per causa non ancora chiarite. Il suo clan (FAME) ha pubblicato un messaggio su Facebook:

"Una triste notizia arriva da Virginia Beach. Uno dei più famosi streamer americani nonchè membro del nostro clan, è passato a miglior vita a soli 35 anni. Non riusciamo a trovare le parole per descrivere quanto questo momento sia triste per tutti noi. Possa la sua anima riposare in pace, Brian non sarà mai dimenticato, resterà per sempre nei nostri cuori e non morirà mai."

Le cause del decesso non sono ancora note e la polizia locale sta indagando per accertare i veri motivi dietro alla scomparsa di Brian Vigneault.