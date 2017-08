Lo studio dietro Kirby lancia HAL Egg, un nuovo brand per giochi mobile

, lo sviluppatore dietro la saga di, ha lanciato un nuovo brand chiamatodedicato alla creazione di nuovi giochi per smartphone. Al momento è in sviluppo un nuovo titolo rivolto al mercato giapponese.

HAL Egg, di cui potete vedere il logo ufficiale a fondo pagina, si trova attualmente al lavoro su un nuovo gioco per smartphone in arrivo in Giappone nel corso di questo autunno. Iniziando con questo primo progetto, HAL Egg sta pianificazione la realizzazione di nuovi contenuti per il prossimo futuro.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se i giochi realizzati dallo studio giungeranno anche in Occidente. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.