Lo studio dietro lo sviluppo di Mulaka elogia la potenza di Xbox One X

Durante un'intervista concessa a GamingBolt, il PR manager di, lo studio dietro lo sviluppo di, ha speso qualche parola di elogio per, affermando che la nuova consolepotrà convivere fianco a fianco con i migliori PC da gioco.

"Xbox One X è una bestia di macchina, non stiamo più nella pelle per vedere cosa saremo in grado di fare con essa. Anche se non supera in potenza le macchine da gioco più performanti, rimane in assoluto una console molto potente che potrà convivere fianco a fianco con i migliori PC" esordisce il PR manager di Lienzo Adolfo Aguirre. Sappiamo che la console sarà in grado di gestire Mulaka a 4K con l'equivalente dei settaggi ultra della versione PC, ma riuscirà a mantenere anche un frame rate di 60fps? Ecco la risposta di Aguirre: "Per quanto riguarda Xbox One X e Playstation 4 Pro, stiamo valutando cosa siamo in grado di ottenere con entrambe le console. In futuro forniremo dettagli più precisi in proposito."

Infine, interrogato sulle differenze tra Xbox One e Playstation 4 Pro, Adolfo Aguirre ha dichiarato: "Ancora non abbiamo lavorato con Xbox One X, quindi non posso entrare nello specifico, ma quando parliamo di One X c'è un boost significativo in termini di prestazioni. Siamo molto eccitati dalla nuova console Microsoft e non vediamo l'ora di metterci all'opera."

Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Adolfo Aguirre? Ricordiamo che Xbox One X uscirà il prossimo 7 novembre al prezzo di 499 euro.