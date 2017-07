Lo studio dietro Yakuza presenterà nuovi giochi il 26 Agosto

Lo studio di sviluppo dietro la saga dipresenterà una serie di nuovi giochi a partire dalle 12:00 (ora italiana) del prossimo 26 Agosto, presso l'UDX Theater di Akihabara. L'annuncio è arrivato direttamente da

Al momento non è chiaro di quali titoli potrebbe trattarsi, o se fra uno dei nuovi giochi in sviluppo ci sia anche un nuovo capitolo di Yakuza. Tuttavia, durante un recente livestream il capo dello studio Toshihiro Nagoshi ha confermato che verranno presentati diversi nuovi titoli, incluso "qualcosa di previsto" per i fan, con l'obiettivo di delineare i piani futuri dello sviluppatore. Insomma, per saperne di più non rimane che attendere l'evento di presentazione, previsto per il prossimo 26 Agosto dalle ore 12:00 alle 13:00 italiane.

Ricordiamo che Yakuza Kiwami, invece, sarà disponibile in Europa per Playstation 4 a partire dal 29 Agosto.