Lo studio Team17 annuncia la sua line-up per l'E3 di Los Angeles

Lo studioha deciso di svelare oggi la propria line-up di giochi prevista per l'E3 2017 che si terrà a Los Angeles tra pochi giorni. La compagnia ha intenzione di mostrare durante delle conferenze stampa diversi titoli, tra i quali

Di seguito, ecco la line-up completa che Team17 presenterà dal 13 al 15 giugno:

Aven Colony (PS4, Xbox One, PC): uno sci-fi city-builder ambientato su Aven Prime, un mondo alieno distante anni luce dalla terra, dove il giocatore dovrà amministrare una colonia extraterrestre (trailer).

The Escapists 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC): il sequel dell'omonimo e apprezzato sandbox/escape game, del quale potete trovare un trailer a questo link.

Genesis Alpha One (PS4, Xbox One, PC): in questo titolo, il giocatore vestirà i panni del Capitano di una navicella spaziale, e dovrà costruire e amministrare le proprie risorse, esplorando un universo generato in maniera procedurale ed affrontando eventuali invasioni aliene.

Yoku’s Island Express (PS4, Xbox One, Switch, PC): un coloratissimo action platform con elementi di tipo pinball con uno stile grafico dipinto a mano (trailer).