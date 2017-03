Lo sviluppatore di Cemu lavora per emulare Breath of the Wild su PC

La pioggia di punteggi perfetti ed encomi registrati da The Legend of Zelda: Breath of the Wild è riuscita ad impressionare anche l’esigente community dei PC Gamers. Exzap, sviluppatore di Cemu, noto emulatore di Wii U, ha comunicato via reddit di essere riuscito quantomeno ad avviare l’open world di Nintendo su PC.

Il progetto Cemu, iniziato nel 2015, ha compiuto passi da gigante negli ultimi tempi, permettendo di riprodurre titoli come Xenoblade Chronicles X, Super Mario 3D World e Mario Kart 8 a risoluzione 4K.

Ciononostante, nei test effettuati da Exzap, The Legend of Zelda: Breath of the Wild gira ad un framerate che varia tra i 10 e i 15 frame al secondo, mentre diversi elementi di gioco non risultano ancora funzionanti. Il video che dimostra il funzionamento del gioco su PC pubblicato dallo sviluppatore, consultabile qui, è stato realizzato con una macchina dotata di CPU i7–4790K e GPU GeForce GTX 780.

“Ci sono molti bug che rendono il titolo non giocabile”, recita il post del creatore di Cemu. “Glitch nella fisica, le abilità che richiedono la selezione di oggetti non funzionano, assenza di water collision etc. In sostanza, è impossibile lasciare l’area del tutorial”. Lo sviluppatore ha infine dichiarato che continuerà a lavorare per far funzionare il titolo su PC.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'umulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.