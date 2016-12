Lo sviluppatore di Onward è stato invitato a lavorare negli uffici di Valve

Dante Buckley, unico sviluppatore di, sparatutto in prima persona pensato per la Realtà Virtuale attualmente in Early Access su Steam, è stato invitato a lavorare negli uffici didove, presumibilmente, verrà ampiamente supportato grazie alle tecnologie di cui potrà disporre d'ora in poi per il suo titolo.

"I mesi appena passati sono stati incredibili", le parole dello sviluppatore in un post su Steam. "Onward è cresciuto moltissimo dal 30 agosto, e continuerà a fare altrettanto nel 2017! Sono molto grato per la mia splendida community, e per la pazienza che dimostrate nei miei confronti, essendo uno sviluppatore singolo.

Ho un annuncio molto importante per voi oggi: Valve mi ha invitato ad andare a lavorare nei suoi uffici a partire da gennaio, il che vuol dire che Onward potrà migliorare ancora di più in futuro!".

Certamente Valve deve essere rimasta davvero impressionata da ciò che Buckley è riuscito a realizzare in Onward con le sue sole forze: staremo a vedere come sarà in grado di migliorare, ora che gli verrà fornito tutto l'aiuto necessario.