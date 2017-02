Lo sviluppo diè giunto alla sua conclusione, come confermato da un tweet dello sviluppatoreè la seconda espansione di, accessibile in modo totalmente gratuito per i possessori del gioco originale.

Ricordiamo che, ad affiancare l'arrivo di Specter of Torment, ci sarà Shovel Knight: Treasure Trove, edizione completa di tutti i capitoli e DLC rilasciati che debutterà in primo luogo su Nintendo Switch: a questo indirizzo, potete dare uno sguardo al titolo in azione sull'ibrida della grande N.

Shovel Kight: Specter of Torment uscirà ad aprile su PC, PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, 3DS, Wii U e PS3. Per tutte le news principali della settimana, vi rimandiamo alla nostra rubrica.