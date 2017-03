Come accaduto conha rivelato la data di pubblicazione disuattraverso il. Anche in questo caso gli abbonati al Playstation Plus possono preordinare il gioco con uno sconto del 20%.

LocoRoco Remastered è la versione rimasterizzata dell'omonimo titolo uscito su PSP nel 2006. Il remaster in HD per Playstation 4 sfrutta i controlli di movimento del DualShock 4, offrendo una resa grafica a 1080p su PS4 e a 4K su PS4 Pro. Il gioco verrà pubblicato sullo Store il prossimo 9 Maggio: gli abbonati al Playstation Plus possono preordinare a 11,99 euro.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.