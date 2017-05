Per celebrare il lancio di, disponibile a partire da oggi suha pubblicato un nuovo trailer di lancio per il gioco: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Locoroco Remastered è la riedizione HD del titolo omonimo uscito su Sony PSP nel 2006: questa versione supporta la risoluzione 1080p nativa su PS4 e i 4K dinamici su PS4 Pro, oltre a un sistema di controllo riprogettato per sfruttare pienamente le potenzialità del controller DualShock 4. Il gioco è stato pubblicato oggi sul Playstation Store insieme alle altre novità della settimana (come NBA Playgrounds e Strafe).

Acquisterete il remaster di Locoroco? Fatecelo sapere nei commenti.