ha annunciato cheper PlayStation 4 sarà disponibile dal 9 maggio per il download dal PlayStation Store. Il prezzo non è stato ancora confermato dal publisher.

Locoroco Remastered è la riedizione HD del titolo omonimo uscito su PSP nel 2006, questa versione presenta il pieno supporto per il 1080p e per i 4K dinamici su PS4 Pro, oltre a un sistema di controllo riprogettato per sfruttare pienamente le potenzialità del DualShock 4.

Nessuna novità invece per quanto riguarda i contenuti, che saranno esattamente gli stessi della versione per PSP. Nei prossimi mesi, Sony pubblicherà anche Patapon Remastered, maggiori dettagli verranno diffusi in seguito.