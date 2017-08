LOGistICAL: Italy è disponibile su Steam, sconto del 15% fino al 29 agosto

è ora disponibile su Steam. Si tratta di un gestione ambientato nel nostro paese, che ci metterà alla guida di un'azienda di trasporti locale, obiettivo è quello di espandersi in tutta la penisola, fino a poter effettuare consegne in tutta Italia.

Il gioco include tutti i comuni italiani con almeno 10.000 abitanti oltre a numerose realtà locali, le industrie presenti in LOGistICAL: Italy sono basate su aziende realmente esistenti, molte delle quali specializzati in prodotti tipici locali, come le cipolle di Tropea o i pomodori Pachino.

Sono oltre 1.400 le città rappresentate nel gioco, il quale include anche monumenti come il Colosseo o il Duomo di Milano. Tra le attività disponibile, la possibilità di diventare maestri della pizza e di terminare la costruzione del ponte sullo stretto di Messina.

LOGistICAL: Italy è ora disponibile su Steam al prezzo di 9.99 euro, in promozione a 8.49 euro (sconto del 15%) fino al 29 agosto. In offerta anche i moduli dedicati alle principali città del mondo e all'Europa.