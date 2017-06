Logitech annuncia le nuove cuffie G433 e G233: dettagli e prezzi

annuncia. Queste cuffie sono caratterizzate da tecnologie gaming avanzate, inclusi i driverper un audio di qualità, e da un design ultra confortevole ideale anche quando non si è impegnati in sessioni di gioco.

“Se come me giochi molto, avere delle cuffie incredibili è una condizione necessaria”, dichiara Ujesh Desai, Vice President e General Manager di Logitech G. “E se ami ascoltare musica allora delle ottime cuffie sono indispensabili. Noi abbiamo riunito tutto in un unico modello. Ti puoi muovere dal PC alla console in tranquillità e grazie al loro incredibile design, ai driver Pro-G e al microfono rimovibile, si può uscire portando al collo un paio di cuffie che rappresentano il proprio stile”.

Audio di elevata qualità

Entrambi i modelli sono dotati di avanzati driver Pro-G realizzati con materiali in maglia ibridi che forniscono audio di alta qualità. I driver emettono alti e bassi chiari con minime distorsioni. Logitech G ottimizza la qualità del suono per la riproduzione analogica e l'uscita digitale, in modo che il profilo sonoro sia accurato su qualsiasi sorgente.

Inoltre, Logitech G433 utilizza DTS Headphone:X 7.1 l’ultimo ritrovato in fatto di suono surround ad alta fedeltà. Altamente realistica: la tecnologia DTS Headphone:X riproduce in modo preciso il posizionamento degli altoparlanti così da percepire tutti gli effetti del gioco come ad esempio: i nemici lontani e la loro provenienza. È anche possibile sintonizzare i livelli di volume per ciascuno dei sette canali audio disponibili.



Design confortevole ispirato agli atleti

Logitech G433 e Logitech G233 sono resistenti, leggere e davvero comode. Il modello G433 vanta un rivestimento idrorepellente e resistente alle macchie disponibile in quattro colori: Royal Blue, Fire Red, Triple Black e uno speciale Camo Blue, venduto esclusivamente tramite rivenditori selezionati. Logitech G233 invece è dotato di un materiale nero morbido con cuscinetti auricolari Cyan Blue.

Entrambe le cuffie sono dotate di padiglioni auricolari sportivi traspiranti che possono essere facilmente rimossi per pulirli. Inoltre, Logitech G433 è dotato anche di un secondo set in microfibra, così da poter scegliere quale materiale fa al caso di ogni giocatore.

Comunicazione estremamente chiara e supporto per il multi-piattaforma

Entrambe le cuffie dispongono di un microfono rimovibile e di alta qualità con un filtro micro pop per comunicazioni vocali chiare e cristalline. Sia Logitech G433 sia Logitech G233 sono compatibili con PC, console (tra cui Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch) e dispositivi mobili. Infine i nuovi modelli di Logitech sono ufficialmente Discord Certified - garantendo i più alti livelli di chiarezza audio e voce.

Prezzi e disponibilità

Logitech G433 e Logitech G233 saranno disponibili da luglio a un prezzo suggerito al pubblico di €129 e €89,99 Iva inclusa.