Logitech G annuncia la nuova tastiera meccanica Lightspeed Wireless

annuncia la disponibilità di due nuovi prodotti che ampliano il portafoglio di dispositivi gaming wireless.rappresenta la prossima generazione di mouse per videogiocatori e

Inoltre, ai due accessori si aggiunge anche Logitech G840 XL Gaming Mouse Pad, mouse-pad di elevata qualità per il desktop. Quando i nuovi prodotti sono impiegati contemporaneamente si ottiene la combinazione gaming del futuro.

"LIGHTSPEED e POWERPLAY hanno trasformato in realtà il sogno di ottenere performance wireless senza precedenti anche in ambito gaming”, ha dichiarato Ujesh Desai, Vice President and General Manager di Logitech G. "il nuovo sensore HERO integrato nel mouse G603 wireless mouse e la tastiera senza fili G613 dimostrano ancora una volta il nostro impegno nel migliorare prestazioni wireless che guidino il mercato e che migliorino la nostra attuale linea di prodotti".

Sensore ottico G-Hero

Per raggiungere l’obiettivo di realizzare un mouse gaming wireless ad elevate prestazioni che offra anche una batteria di lunga durata abbiamo dato vita a un nuovo sensore. HERO, High Efficiency Rated Optical, assicura un’eccezionale efficienza, precisione e accuratezza a 12.000 DPI senza accelerazione e un'efficienza dieci volte superiore rispetto ai sensori di generazione precedente.



Una nuova generazione di Wireless Gaming Mouse

Logitech G603 offre un'esperienza completamente wireless con prestazioni sufficientemente elevate anche per i giocatori più esigenti. È il primo mouse gaming con sensore HERO a garantire una precisione eccezionale e una sensibilità fino a 12.000 DPI. Logitech G603 sfrutta il potenziale di efficienza di HERO per fornire oltre 500 ore di gioco non-stop alla massima prestazione. Inoltre, G603 utilizza la tecnologia wireless LIGHTSPEED per offrire prestazioni wireless senza precedenti e un'affidabilità senza confronti anche rispetto ai mouse con filo.

Tastiera Meccanica senza fili a elevate prestazioni

Realizzata per un mondo senza fili, Logitech G613 è caratterizzata dalla tecnologia senza fili LIGHTSPEED che assicura una velocità di risposta di 1ms e una connettività Bluetooth multi-dispositivo. Grazie a due batterie AA poi, questa tastiera assicura fino a 18 mesi di gioco continuo e con sei tasti programmabili G-keys è possibile personalizzare sequenze di macro e comandi in-app così che siano sempre pronte all’uso. Gli esclusivi tasti meccanici Romer-G garantiscono performance di livello superiore a lungo e restituiscono un ottimo feeling. Il punto di azionamento corto, a 1,5 mm, offre una velocità del 25% superiore rispetto a quella degli switch meccanici standard della concorrenza. Infine, grazie a un'attivazione a 45 g di bassa potenza, gli switch Romer-G forniscono una risposta istantanea e aiutano a ridurre al minimo la fatica durante le lunghe sessioni di gioco.



Mouse Pad

Progettato per i giocatori che apprezzano ampi spazi di gioco e set-up puliti, Logitech G840 è un mouse pad extra-grande che si può posizionare sul tavolo. Appoggiando la tastiera e il mouse su Logitech G840 si ottiene un asset pulito e uniforme.

Prezzo e disponibilità

Logitech G603 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse e G613 LIGHTSPEED Wireless Mechanical Gaming Keyboard saranno disponibili a un prezzo suggerito al pubblico di €81,99 e €154,99 Iva inclusa, rispettivamente. Logitech G840 Extra-Large Mouse Pad sarà disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di €51,99 Iva inclusa.