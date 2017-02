Lords of the Fallen arriverà su iOS e Android il 9 febbraio

ha pubblicato un trailer per annunciare l'imminente arrivo della versione mobile di, il gioco sarà infatti disponibile su iOS e Android a partire dal 9 febbraio.

La versione mobile di Lords of the Fallen si concentrerà sui combattimenti 1vs1, in stile Infinity Blade. Il titolo permetterà di selezionare uno dei tre diversi personaggi (Guerriero, Ladro e Clerico) e di esplorare i meandri del monastero maledetto della Regina Akasha.

Ogni eroe potrà contare su uno stile di combattimento diverso, le abilità e l'equipaggiamento potranno essere potenziati vincendo gli scontri e guadagnando preziosi punti esperienza. Gli sviluppatori promettono dodici diverse ambientazioni, trenta tipi di nemici, dodici boss, quindi emuleti e oltre sessanta armi.