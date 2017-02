Lords of the Fallen disponibile su smartphone e tablet

ha pubblicatosu App Store e Google Play: la versione mobile del gioco si presenta come un action RPG incentrato sui combattimenti, offrendo un gameplay simile a quello portato al successo dalla serie

Il gioco proporrà sessioni esplorative unite a intense battaglie contro i demoni che infestano i dungeon del mondo infernale. L'applicazione è disponibile su App Store e Google Play e può essere scaricato al prezzo di 9.99 euro, con supporto per le microtransazioni. Lords of the Fallen è compatibile con tutti i modelli di iPhone, iPad e iPod Touch aggiornati con iOS 9 o superiore e con tutti i dispisitivi Android 4.4 o versioni successive.