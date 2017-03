Lost Dimension in arrivo su Steam nel 2017

Il publisherha da poco annunciato che, gioco di ruolo originariamente uscito nel 2014 in Giappone su PS3 e PS Vita, sarà prossimamente disponibile anche su PC, in formato digitale, tramite Steam.

Lost Dimension è un titolo sviluppato dal team Lancarse e scritto da Jun Kumagai, il cui design è curato da Takeshi Oga, Yuu Yamashita e Makoto Tsuchibayashi. La storia è ambientata in un futuro nel quale il mondo è caduto in rovina, e un gruppo di ragazzi appartenenti alle Forze Speciali deve impedire che la situazione precipiti, fermando gli intenti dell'antagonista chiamato "The End".

Al momento, Ghostlight non ha annunciato la data esatta in cui Lost Dimension farà il suo debutto su Steam, ma restiamo in attesa di saperne di più.