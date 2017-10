, il sorprendente progetto nato dallo sviluppatore coreano Yang Bing, torna a mostrarsi in alcune sequenze di gameplay catturate off-screen. Il gioco, dichiaratamente ispirato a, non tornava a far parlare di sé da quandostrinse nei mesi scorsi una partnership con Bing per portare il promettente action-RPG su PlayStation 4.

A partire dal minuto 17:30, il filmato riportato in testata alla notizia ci permette di dare uno sguardo fugace ad alcune sezioni di gameplay girate negli studi di Ultizero Games, software house messa in piedi appositamente per il progetto di Lost Soul Aside, che già seppe impressionare positivamente quando il solo Yang Bing lo mostrò nelle sue prime fasi di sviluppo.

Lost Soul Aside arriverà nel corso del 2018 come esclusiva temporale su PlayStation 4.