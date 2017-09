Lost Sphear: annunciata una demo giapponese del gioco; trailer per la OST

ha annunciato che lancerà a breve una demo gratuita con cui sarà possibile provare con mano, il nuovo gioco degli autori diin arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch. Sfortuntatamente, la demo sarà resa disponibile solo negli store digitali giapponesi.

Questa versione di prova consentirà l'accesso alle prime sezioni di gioco, con la possibilità di trasferire tutti i progressi raggiunti nel gioco completo, in caso si decida di acquistarlo. Ulteriori dettagli sulla demo, inclusa la specifica data di lancio, saranno diffusi nei prossimi giorni da Square-Enix.

Lost Sphear uscirà il 12 ottobre su PC, PS4 e Nintendo Switch, mentre arriverà in Occidente il 23 gennaio 2018. In testata trovate un nuovo trailer dedicato alla soundtrack originale del gioco, che verrà distribuita in Giappone in un pack di due CD dal 22 novembre (2,500 yen esentasse).